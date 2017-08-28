Таксист-педофил рассказал, как убил школьницу в Перми (видео)

Этот гражданин в прошлом уже судим за сексуальное насилие над детьми. Его жертвы – девочка и двое мальчишек. Мужчина нападал на детей в подъездах. К счастью, тогда потерпевшие остались живы, а педофил отправился на зону на 15 лет. В январе 2016 года он вышел на свободу, но наивно полагать, что исправился. 46-летний Ринат устроился работать в такси. 2 марта 2017 года в районе 16 часов педофил выехал на «охоту». Жертву поджидал в благодатном месте, в микрорайоне Рабочий поселок. Здесь рядом находятся школа и три детских сада!



«Я подъехал, минуты через две-три заметил в зеркало заднего вида, что спускается девочка сверху. Я вышел, схватил ее. Сначала я сел, держа ее за рот. Сел и так вот перекинул ноги ей туда. И с бардачка из машины достал скотч, перевязал ей рот», - рассказывает осужденный.



Когда 10-летняя Юля находилась в автомобиле, рядом с такси прошла женщина. Она подняла шапку, упавшую с головы ребенка.



«Она мне показывает шапка, не вы потеряли? Я – не, кому надо – найдут, кто потерял. Она дальше пошла», - говорит убийца.



Момент, когда таксист толкал кого-то на улице, видела повар из детского сада.



«Происходила потасовка, при этом предполагала, что водитель такси выясняет отношения с каким-то клиентом», - рассказывает старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому краю Сергей Душкин.



«Возможно, у Юли был шанс спастись?! Водитель заезжал на автозаправочную станцию. Стекла в машине не были тонированы. Девочка лежала в салоне. Заправщик сделал свою работу, но не посмотрел в автомобиль», - сообщает корреспондент Лариса Колчанова.



Несколько часов насильник возил пленницу по городу. В безлюдных местах в Ленинском и Орджоникидзевском районах останавливался, глумился над ребенком.



«Девочка просила его отвезти ее домой, он обещал ей это сделать, но только после того, как она вступит с ним в половую связь. Он обещал ей, что оставит ее живой», - говорит Сергей Душкин.



Третья остановка была на трассе Пермь–Ильинский. Ринат увидел, что перед его машиной затормозил автомобиль, испугался, прижал к себе девочку.



«Держал и не заметил, что вместо рта я ей залепил скотчем еще и нос, по носу прошелся несколько раз. В общем, держал ее вот так вот, когда машина стояла минут десять. Отпустил, девочка мертва», - рассказывает осужденный



С момента, как ребенок пропал, в течение первых суток сотрудники полиции провели грандиозную работу.



«Удалось найти изображение с камер видеонаблюдения, которое не было достаточно четким. За ночь пришлось, буквально, отработать более трех тысяч таксистов и различного рода извозчиков. Благодаря грамотно проведенной работе оперативников смогли установить, что предполагаемый преступник передвигается в одном из автобусов по улице Соликамской, выбрали место более безопасное для его задержания, провели задержание», - говорит начальник Управления МВД России по городу Перми Алексей Туров.



«Родители Юли в суд на оглашение приговора не пришли из-за плохого самочувствия. Мама девочки, вероятно, живет с чувством вины, что не встретила ребенка из школы, Юля возвращалась после занятий танцами. Но, кто мог предположить, что днем, в пяти минутах ходьбы до дома, в месте, где на всех детских садах установлены видеокамеры, произойдет похищение ребенка. О плохом не подумали и очевидцы, те, кто видел машину, увы», - сообщает Лариса Колчанова.