С приходом жары в Перми утонули четыре человека

По информации Главного управления МЧС России по Пермскому краю, за первые два дня недели в Перми утонули 4 человека. Все случаи произошли в необорудованных для купания местах.

Вечером 21 августа в микрорайоне Верхняя Курья 28-летний мужчина зашел в воду и пропал из поля зрения друзей в 10 метрах от берега. Прибывшие по вызову сотрудники полиции и Пермской городской службы спасения обнаружили тело в 25 метрах от берега.

Еще три случая произошли 22 августа. В районе Коммунального моста было вытащено тело 17-летнего местного жителя. Также в реке Гайва недалеко от дома по улице Красноборская, 164 было обнаружено тело женщины, личность которой еще устанавливается. Еще один случай произошел в районе Хлебозавода в Мотовилихинском пруду, где было обнаружено тело утонувшую девушки.

МЧС призывает граждан быть крайне внимательными на водоемах. С начала лета в Прикамье уже утонуло 37 человек, в том числе четверо детей.