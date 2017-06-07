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Один человек погиб при столкновении двух внедорожников прикамье

07.06.2017 09:25
Дорожно транспортное происшествие произошло в Соликамске: столкнулись внедорожник и багги.
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Один человек погиб при столкновении двух внедорожников прикамье
В Соликамске на выезде из Боровск произошла авария с участием внедорожника Land Rovet  и мотовездеход. Свидетели произошедшего утверждают, что водитель мотовездехода не предоставил преимущество внедорожнику. Водителя мотовездехода выкинуло на проезжую часть. Прибывшие работники скорой помощи ничем не смогли помочь пострадавшему, он скончался на месте.

Фото: группы «Подслушано в Соликамске!» в социальной сети «ВКонтакте»
Метки: авария дтп соликамск
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