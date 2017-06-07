Один человек погиб при столкновении двух внедорожников прикамье

В Соликамске на выезде из Боровск произошла авария с участием внедорожника Land Rovet и мотовездеход. Свидетели произошедшего утверждают, что водитель мотовездехода не предоставил преимущество внедорожнику. Водителя мотовездехода выкинуло на проезжую часть. Прибывшие работники скорой помощи ничем не смогли помочь пострадавшему, он скончался на месте.



Фото: группы «Подслушано в Соликамске!» в социальной сети «ВКонтакте»