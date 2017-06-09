На Центральной дамбе в Перми перевернулась иномарка, водитель сбежал

Водитель автомобиля Ford не справился с управлением и не вписался в поворот. Иномарка пробила ограждение и перевернулась. Очевидцы утверждают, что водитель был сильно пьян, и сбежал с места происшествия. На месте работают сотрудники ДПС и пожарный расчет. Подробности аварии устанавливаются.







Фото: группы "МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ" в социальной сети "ВКонтакте"