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На Центральной дамбе в Перми перевернулась иномарка, водитель сбежал

09.06.2017 16:29
На съезде с бульвара Гагарина на улицу Революции перевернулся автомобиль Ford.
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На Центральной дамбе в Перми перевернулась иномарка, водитель сбежал
Водитель автомобиля Ford не справился с управлением и не вписался в поворот. Иномарка пробила ограждение и перевернулась. Очевидцы утверждают, что водитель был сильно пьян, и сбежал с места происшествия. На месте работают сотрудники ДПС и пожарный расчет. Подробности аварии устанавливаются.



Фото: группы "МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ" в социальной сети "ВКонтакте"
Метки: авария дтп
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