Экс-глава краевого ЗАГСа сядет на 3 года за хищение бюджетных средств

Управление ФСБ России по Пермскому краю сообщает, 30 мая 2017 года, после рассмотрения поданной апелляции, вступил в законную силу приговор бывшему руководителю Комитета ЗАГС Пермского края Ситникову Артему Владимировичу.



Осужденный, занимая свою должность с 2011 по 2014 годы, заключил договор аренды помещения с ООО «Саммит», конечным владельцем которого являлся его родной брат. Ущерб от указанной противоправной деятельности превысил 11 млн рублей.



По данному факту было возбуждено уголовное дело. 10 апреля Ленинский суд признал виновным Ситникова А.В. в коррупционном сговоре и приговорил его к 3 годам лишения свободы с заключением в колонии-поселении, а также к лишению прав занимать должность в государственных учреждениях. В дополнение к срокам было решено взыскать в пользу государства штраф в размере 11 миллионов 100 тысяч рублей. После рассмотрения апелляции, приговор был оставлен без изменений.