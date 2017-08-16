В Пермском крае открыли новую мечеть

Сегодня в Прикамье ислам исповедует более 250 тысяч человек. Поэтому новая мечеть - событие регионального масштаба. В открытии храма принял участие временно исполняющий обязанности губернатора региона Максим Решетников.



"Очень важно, что ее построили ровно на том месте, где 80 лет назад ее разрушили. Это знак того, что мы помним свои корни, возрождаем все то, что было в крае. Важно, что мечеть строили всем миром", - отметил временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников.



Вклад в поддержку культурных традиций вносит и социально ответственный бизнес. По словам генерального директора предприятия "Лукойл-Пермь" Олега Третьякова, необходимо сохранять традиции социального инвестирования для процветания родной земли.



"Благодаря самоотверженному труду жителей села, власти, бизнеса. Появилась новая мечеть. Огромное спасибо тем, кто стоял у истоков строительства мечети еще в 2007 году, когда на нее собирали подписи. Все годы, которые были вложены в строительство прекрасного храма. Компания "Лукойл" всегда поддерживала такие проекты", - сказал представитель Президента компании "Лукойл" в Пермском крае, генеральный директор ООО "Лукойл-Пермь" Олег Третьяков.



Устремленные вверх минареты, блистающие полумесяцы. Новая мечеть стала не только духовным центром села, но и архитектурно украсила его облик.