С начала года в Перми похитили более 200 крышек люков

С начала 2017 года в Перми охотники за металлоломом похитили более 200 крышек канализационных люков, сообщает пресс-служба компании «Новогор-Прикамье». Похитителей не пугает административная ответственность за воровство крышек люков, так как ответственность за прием такого лома влечет за собой штраф в размере до двух тысяч рублей. Поэтому пункты приема металлолома берут крышки для последующей переработки.

Проблема хищения канализационных люков несет угрозу жизни и здоровью граждан города, так как такие объекты находятся не только на проезжей части, но и в дворовых территориях и в парках.

Компания «Новогор-Прикамье» внесло предложение в департамент общественной безопасности администрации города об усилении ответственности за подобные хищения.