Пермяки получают двойные квитанции за ЖКХ

Управляющая компания "Жилсервис" лишилась права на сбор денег за тепло еще в начале августа. Теперь денежные средства должны поступать напрямую поставщикам ресурса - "Пермской сетевой компании".

Договор поставки тепла и горячей воды с управляющей компанией "Жилсервис" поставщики тепла расторгли в одностороннем порядке с 1 августа. Причина - долг УК в размере 82 млн рублей. Однако "Жилсервис" продолжает выставлять жителям свои квитанции за август. Но, куда будут направлены эти деньги, если у компании нет договора с ПСК?

"В условиях одностороннего расторжения договора теплоснабжения исполнителем т.е. лицом, которое будет поставлять, лицом, которое будет отвечать за качество перед жителями многоквартирных домов поселка Владимирский будет являться теплоснабжающая организация в лице "Пермской сетевой компании", - отметил заместитель директора Пермского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Анатолий Лаврентьев.

Для разъяснения ситуации энергетики организовали информационное оповещение жителей м/р Владимирский. В каждый почтовый ящик поступили листовки с информацией об оплате ресурсов. Кравевые власти со своей стороны взяли ситуацию на контроль.

"Мы понимаем, что отсутствие оплаты за поставляемый ресурс непосредственно ресурсоснабжающей организации означает отсутствие средств на выполнение тех необходимых работ, которые следует выполнять. Поэтому мы просим жителей внимательно относится к той информации, которая подается официальными представителями ресурсоснабжающих организаций и понимать, что сейчас в первую очередь идет упор на прямые платежи", - подчеркнул заместитель председателя Правительства Пермского края Антон Удальев.

По всем вопросам относительно расчетов за теплоресурсы можно обратиться в клиентский отдел энергетиков "Т Плюс", а также на телефоны горячей линии Инспекции государственного жилищного надзора: 265-17-41, 236-21-31. А правильные квитанции на оплату горячей воды будут сформированы уже к концу этой недели.