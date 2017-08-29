Онлайн-вещание телеканала ВЕТТА 24 стало доступно на сайте телекомпании

Телеканал «ВЕТТА 24» начал онлайн-вещание для пользователей интернета. Чтобы посмотреть онлайн-трансляцию, нужно зайти на официальный сайт телекомпании
. Плеер с онлайн-трансляцией закреплен в разделе VETTA 24 ONLINE
. Смотреть телеканал «ВЕТТА 24» можно с компьютеров и мобильных устройств на iOS и Android.
Также по просьбам телезрителей на сайте была запущена трансляция "Медленного телевидения"
под названием "Авторская ночь"
. Ролики будут обновляться два раза в неделю. Приятного просмотра!
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