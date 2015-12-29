(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет
Знать, чтобы жить

Проект "ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ" - это шпаргалка на каждый день для всех и для каждого. В программах без нравоучений и наставлений автор рассказывает на конкретных примерах к каким последствиям может привести халатность, безответственность, небрежность и отсутствие бдительности. Экстремизм, терроризм, взрывы, убийства, пожары, кражи, грабежи, мошенничества... Это не просто страшные слова, которых стоит пугаться. Важно знать, как всего этого можно избежать. Обезопасить себя и своих близких.

22 Декабря
Террорист на проводе
Полиция, как, впрочем, и все экстренные службы обязаны реагировать на все сообщения и обращения граждан. Ведь если человек набрал один из коротких номеров, знакомых нам с детства, то ему или кому-то ещё действительно требуется экстренная помощь. Или... Или он просто так решил развлечься? Пошутить...
64
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
ПОПУЛЯРНЫЕ ВЫПУСКИ
15 Декабря 2016
Экстремисты среди нас
13 Декабря 2016
За нами наблюдают!
19 Декабря 2016
Штраф - за лайк, срок - за репост
другие выпуски
Фильтр по дате
Фильтр по дате
от
до
Скрыть фильтр

Возврат к списку

ПОГОДА ПЕРМЬ
22 Декабря