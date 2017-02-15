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Вечерний вестник
19.00 и 21.00 по будням
Вечерняя информационно-аналитическая программа. Оперативность, творческий подход и необычный взгляд на события жизни города — основные принципы построения «Вечернего вестника».
Юлия Колмогорова
Денис Пальчиков
Дмитрий Кутявин
Максим Суханов
16 Февраля
Вечерний вестник от 16 февраля
- Миллиард на комфортную жизнь! Депутаты Законодательного Собрания перераспределили бюджет
- Глобальное потепление... Какой погоды ждать пермякам в ближайшие дни?
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Ночной гость
От региона до района
Правильный ответ: все новости о ЕГЭ
Пудра
Путешествие через край
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Решающий момент
Сказки на ночь
Спецрепортаж
Тайны здоровья
Такой большой малый бизнес
Тот самый вкус
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Утренний вестник
Химия без границ
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Цена вопроса
Чем богаты: леса Прикамья
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