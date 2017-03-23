В Прикамье закрывается зимний спортивный сезон

По словам директора школы олимпийского резерва, в такую погоду качество льда резко ухудшается. Да и спрос к марту снизился. Всего за сезон открытую площадку на "Юности" успели посетить 14 тысяч человек. Треть из них посещали каток еженедельно.



А вот горнолыжному сезону закрытие не светит как минимум до первой половины апреля. В этом сезоне с ноября для пермяков работали 19 горнолыжных баз отдыха. К примеру, центр в Губахе в этом году гости посетили более 80 тысяч раз.



Мария ФУКАЛОВА, специалист по связям с общественностью ГЛЦ "Губаха"



- Сейчас начался высокий сезон, теплая погода. И на склоне установился комфортный слой снежного покрова. Каждые выходные принимаем порядка полутора тысяч гостей.



По прогнозам синоптиков, следующая неделя обещает быть холодной. А значит, погода подарила пермякам возможность насладиться активными видами спорта как минимум до конца марта.