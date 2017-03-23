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В Прикамье закрывается зимний спортивный сезон

23 Марта 2017 18:41
Зимний спортивный сезон закроется уже на этой неделе. В выходные ледовые катки города проводят заключительные мероприятия. А вот открытый каток на "Юности" уже закрылся.
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По словам директора школы олимпийского резерва, в такую погоду качество льда резко ухудшается. Да и спрос к марту снизился. Всего за сезон открытую площадку на "Юности" успели посетить 14 тысяч человек. Треть из них посещали каток еженедельно.

А вот горнолыжному сезону закрытие не светит как минимум до первой половины апреля. В этом сезоне с ноября для пермяков работали 19 горнолыжных баз отдыха. К примеру, центр в Губахе в этом году гости посетили более 80 тысяч раз.

Мария ФУКАЛОВА, специалист по связям с общественностью ГЛЦ "Губаха"

- Сейчас начался высокий сезон, теплая погода. И на склоне установился комфортный слой снежного покрова. Каждые выходные принимаем порядка полутора тысяч гостей.

По прогнозам синоптиков, следующая неделя обещает быть холодной. А значит, погода подарила пермякам возможность насладиться активными видами спорта как минимум до конца марта.
Метки: Зимний сезон Спорт каток
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