В Перми прошел фестиваль лыжного спорта

Работники всех организаций группы "Лукойл" в Пермском крае, а это более 1000 человек последовали девизу: "Все на лыжню!".



Корпоративные мероприятия "лукойловских" предприятий неизменно собирают множество семей "лукойловцев". На лыжню в этот день наряду с сотрудниками вышли и руководители предприятий.



Большой спортивный праздник "Лукойла" продолжался несколько часов, после массового забега прошли мужская и смешанная эстафеты, игры и конкурсы для детей и взрослых, выступления творческих коллективов. Каждый участник массовой лыжной прогулки уже на входе получил в подарок спортивную шапочку и шарф.



Отметим, на днях стартовала финальная часть ежегодной спартакиады "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" среди нефтяных районов Прикамья. Первый тур главного спортивного форума крупнейшего нефтедобывающего предприятия региона состоялся в Кунгуре. До конца года борьба за золото спартакиады нефтедобытчиков продолжится в Осе, Полазне и Чернушке. Чемпионом будет названа та из команд, которая наберёт лучшую сумму занятых мест. Что же касается лыжного фестиваля, то заряда энергии, говорят нефтяники, всем хватит на год вперед. Как говорил Пьер де Кубертен, главное здесь не победа, а участие.