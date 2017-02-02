В Перми готовят будущих олимпийских чемпионов

Этот вид спорта сегодня один из самых популярных. Только в школе олимпийского резерва № 1 занимается более 500 девочек в возрасте от 3 до 18 лет. Помимо этого, в Перми открыты секции и спортивные клубы. Художественная гимнастика, по словам тренеров, переживает ренессанс.



Татьяна КАРПИНСКАЯ, тренер-преподаватель СДЮСШ олимпийского резерва № 1:



- Гимнастика поменялась. Гимнастика стала лучше. Пришла именно художественная гимнастика. Ценится артистизм, грация. Был период, когда народу на соревнованиях не было, потому что было не интересно смотреть, были одни элементы. Сейчас артистизм, выразительность, интересные композиции.



Девочки занимаются художественной гимнастикой начиная с 3 лет. Выбор, как правило, за них делают родители.



Вера СТАРЦЕВА:



- Когда начинаются интенсивные тренировки, детей тренер начинает требовать, многие дети сдают. Это вот именно, если ребенок хочет. Если он загорелся, у ас много таких девчонок, то это да, это для них, потому что они знают, что нужно терпеть. Иногда это бывает больно, это растяжки. Цель должна быть, ради чего. У наших девчонок цель есть.



Профессиональные спортсменки, выступающие в художественной гимнастике, как правило, заканчивают карьеру очень рано. Чемпионка Олимпиады в Сиднее Юлия Барсукова завершила выступления в 21 год, чемпионка Игр в Пекине и Лондоне Евгения Канаева — в 22, призер Олимпиады 2016 в Рио Яна Кудрявцева ушла из спорта в 19 лет. Но их имена вдохновляют девочек на личные рекорды.



Мария ЧЕРКАСОВА:



- Для меня пример для подражание Яна Кудрявцева и Маргарита Мамун. Они были на Олимпийских играх в Рио и заняли первое и второе место. Потому что у них не видно, как они тяжело этого добиваются.



Пермскому краю тоже есть чем гордиться. Будущее за теми, кто попал на манеж раньше, чем пошел в школу. Мария Черкасова заняла третье место на чемпионате Приволжского федерального округа и сейчас готовится к первенству России, а это хороший шанс, чтобы заявить о себе.