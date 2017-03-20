В Чайковском собрались лучшие летающие лыжники планеты
20 Марта 2017 11:28
На заключительном этапе Континентального кубка в Чайковском двойную победу (в общем зачёте тоже) праздновал австриец Клеменс Айгнер.
Нижегородец Денис Корнилов установил рекорд трамплина, улетев в одной из попыток на 108 метров (на 9-ть дальше лучшей попытки обладателя Кубка). Самый опытный и титулованный российский прыгун Дмитрий Васильев стал 9-м.
Дмитрий ВАСИЛЬЕВ:
- Организация хорошая, правда, чуть-чуть погодные условия, ветра... Так-то мы должны с большого трамплина выступать, но не позволяют погодные условия. Так что перенесли на малый, а с большого трамплина мы лучше летаем.
На юг Прикамья съехались представители Польши, Южной Кореи, Чехии, Словении, Казахстана, Австрии, Германии. В первый раз - Великобритании и Канады. Спортсменов и зрителей приветствовал исполняющий обязанности главы региона Максим Решетников.
Максим РЕШЕТНИКОВ, исполняющий обязанности губернатора Пермского края:
- Для города Чайковского принимать Континентальный кубок по прыжкам с трамплина - большая честь и большое удовольствие. Уже во второй раз мы принимаем такие соревнования, и эти соревнования вызывают неизменно огромный интерес. Комплекс "Снежинка" становится действительно крупным центром, спортивным центром на карте не только края, на карте России, на карте мира.
Со времени своего открытия 5 лет назад Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта "Снежинка" принял ряд крупнейших международных стартов. В сентябре там должен состояться Чемпионат мира по летнему биатлону. Чайковский стал одним из немногих российских городов, сохранившим право на проведение соревнований самого высоко уровня, после громких допинговых разбирательств прошлого года.
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