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В Чайковском собрались лучшие летающие лыжники планеты

20 Марта 2017 11:28
На заключительном этапе Континентального кубка в Чайковском двойную победу (в общем зачёте тоже) праздновал австриец Клеменс Айгнер.
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Нижегородец Денис Корнилов установил рекорд трамплина, улетев в одной из попыток на 108 метров (на 9-ть дальше лучшей попытки обладателя Кубка). Самый опытный и титулованный российский прыгун Дмитрий Васильев стал 9-м.

Дмитрий ВАСИЛЬЕВ:

- Организация хорошая, правда, чуть-чуть погодные условия, ветра... Так-то мы должны с большого трамплина выступать, но не позволяют погодные условия. Так что перенесли на малый, а с большого трамплина мы лучше летаем.

На юг Прикамья съехались представители Польши, Южной Кореи, Чехии, Словении, Казахстана, Австрии, Германии. В первый раз - Великобритании и Канады. Спортсменов и зрителей приветствовал исполняющий обязанности главы региона Максим Решетников.

Максим РЕШЕТНИКОВ, исполняющий обязанности губернатора Пермского края:

- Для города Чайковского принимать Континентальный кубок по прыжкам с трамплина - большая честь и большое удовольствие. Уже во второй раз мы принимаем такие соревнования, и эти соревнования вызывают неизменно огромный интерес. Комплекс "Снежинка"  становится действительно крупным центром, спортивным центром на карте не только края, на карте России, на карте мира.

Со времени своего открытия 5 лет назад Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта "Снежинка" принял ряд крупнейших международных стартов. В сентябре там должен состояться Чемпионат мира по летнему биатлону. Чайковский стал одним из немногих российских городов, сохранившим право на проведение соревнований самого высоко уровня, после громких допинговых разбирательств прошлого года.
Метки: Лыжи Спорт Чайковский
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