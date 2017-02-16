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Секу Конде продлил контракт с пермским "Амкаром"

16 Февраля 2017 15:25
Гвинейский защитник остаётся в команде "красно-черных" ещё на два года.
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Секу Конде продлил контракт с пермским "Амкаром"
Секу Конде пришел в Амкар летом 2016-го, подписав годичный контракт. Защитник уже успел провести 5 матчей в основном составе и 11 матчей находился в запасе. Секу Конде является гражданином Гвинеи, родился 9 июня 1993 года.

Денис Маслов, исполнительный директор ФК "Амкар":

- За то короткое время, которые Секу провел с нами, мы убедились в том, что это - именно тот футболист, который нам нужен. Откровенно говоря, когда мы приглашали Конде в "Амкар", уверенности в том, что он заиграет, не было - до этого он поменял много команд, а заявить о себе не сумел. Но жизнь показала, что с Секу мы не ошиблись. Его отличают не только фантастическое трудолюбие и самоотверженность, но и такое довольно редкое качество, как обучаемость. Благодаря этому он заметно добавил в мастерстве, закрепился в обойме игроков основного состава, а также прекрасно адаптировался в Перми.

Секу Конде, защитник ФК "Амкар":

- Я играл в разных клубах, но нигде ко мне не относились так тепло, как в "Амкаре". В команде прекрасная обстановка, и я ежедневно чувствую, что благодаря вниманию тренеров у меня есть возможность расти. Это - шанс, который нельзя упустить, и я счастлив, что остаюсь в Перми

Комментарии исполнительного директора и самого игрока публикует пресс-служба клуба на официальном сайте.

Метки: Футбол Амкар
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