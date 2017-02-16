Секу Конде продлил контракт с пермским "Амкаром"
16 Февраля 2017 15:25
Гвинейский защитник остаётся в команде "красно-черных" ещё на два года.
Секу Конде пришел в Амкар летом 2016-го, подписав годичный контракт. Защитник уже успел провести 5 матчей в основном составе и 11 матчей находился в запасе. Секу Конде является гражданином Гвинеи, родился 9 июня 1993 года.
Денис Маслов, исполнительный директор ФК "Амкар":
- За то короткое время, которые Секу провел с нами, мы убедились в том, что это - именно тот футболист, который нам нужен. Откровенно говоря, когда мы приглашали Конде в "Амкар", уверенности в том, что он заиграет, не было - до этого он поменял много команд, а заявить о себе не сумел. Но жизнь показала, что с Секу мы не ошиблись. Его отличают не только фантастическое трудолюбие и самоотверженность, но и такое довольно редкое качество, как обучаемость. Благодаря этому он заметно добавил в мастерстве, закрепился в обойме игроков основного состава, а также прекрасно адаптировался в Перми.
Секу Конде, защитник ФК "Амкар":
- Я играл в разных клубах, но нигде ко мне не относились так тепло, как в "Амкаре". В команде прекрасная обстановка, и я ежедневно чувствую, что благодаря вниманию тренеров у меня есть возможность расти. Это - шанс, который нельзя упустить, и я счастлив, что остаюсь в Перми
Комментарии исполнительного директора и самого игрока публикует пресс-служба клуба на официальном сайте.
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
18 Ноября 2016
31 Октября 2016
26 Октября 2016
27 Сентября 2016
02 Августа 2016
19 Июля 2016
25 Апреля 2016
Modal title
One fine bodyвЂ¦