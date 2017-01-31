По стопам Алины Кабаевой
31 Января 2017 14:06
"Барыня" в исполнении гимнасток смотрится изящно и грациозно, при этом им удается сохранить тот самый шутливый настрой, которым всегда отличался русский народный танец. Самое сложное в групповом выступлении - синхронность, но девушки с этим справляются, все-таки не зря они - мастера спорта.
Чемпионат и первенство школы олимпийского резерва № 1 - это первый шаг к Олимпу. Здесь юные гимнастки проходят отбор на районные соревнования, ну а дальше - городские, краевые, окружные, всероссийские чемпионаты. Все зависит от уровня подготовки и стремления к победе. Силы воли у этих спортсменок не занимать. В художественную гимнастику берут девушек с характером.
Диана ШИБАЛОВА:
- Я занимаюсь гимнастикой с 4 лет. Я смотрела олимпиады, и мне захотелось пойти на художественную гимнастику, самой попробовать делать такие вещи.
История художественной гимнастики в Перми началась в 1950 году, когда тренер Мария Мычелкина организовала первую группу. С тех пор это один из любимых видов спорта среди пермяков. Наши гимнастки побеждают на Чемпионатах Европы и Мира.
Екатерина ЛОЗОВАЯ, тренер-преподаватель, член правления «Федерации художественной гимнастики Пермского края»:
- Федерация по художественной гимнастике существует с 2001 года. Членов федерации около 500. В их состав входит 4 школы. Но есть еще другие школы, которые развиваются. Мы надеемся, что они тоже вступят в нашу федерацию и нас станет больше.
Артистичность, грация, красота. Программа Олимпийских игр насчитывает более 50-ти направлений. Но только одно из них – художественная гимнастика – было подарено миру Россией. Так что это не просто спорт, а национальное достояние.
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