Чемпионат мира по летнему биатлону 2017 года пройдет в Прикамье

Первый подобный чемпионат состоялся в 1996 году в Хохфильцене (Австрия) и проводился ежегодно в разных странах. В этом году в Пермском крае биатлонисты на лыжероллерах поборются за награды с 22 по 28 августа.



Ирина ИВЕНСКИХ, заместитель председателя Правительства Пермского края:



- Комиссия приезжала к нам, рассмотрены все критерии, необходимые для осуществления данного вида. Уже 13 стран подтвердили свое участие, и мы находимся в такой боевой атмосфере относительно подготовки к чемпионату мира по летнему биатлону. Могу сказать, что здесь у нас много соратников, соратников со всей России, потому что на сегодняшний день - это чемпионат уже не столь имеет значение только чемпионата города Чайковского, сколько в связи со всеми внешними нюансами относительно нашей страны теперь действительно становится большим делом всей России.



"Сейчас идёт полномасштабная подготовка к предстоящему чемпионату", - говорит Ирина ИВЕНСКИХ. Предстоит выполнить множество работ по реконструкции и благоустройству города. При этом большая часть из них пройдет в весенне-летний период. Раз в два месяца приезжает комиссия экспертов, которые контролируют ход выполнения всех этапов подготовки.