(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет

Чемпионат мира по летнему биатлону 2017 года пройдет в Прикамье

01 Февраля 2017 14:57
2000 год - Ханты-Мансийск, 2006-ой - Уфа, в августе этого года - Чайковский станет столицей чемпионата мира по летнему биатлону.
28
Первый подобный чемпионат состоялся в 1996 году в Хохфильцене (Австрия) и проводился ежегодно в разных странах. В этом году в Пермском крае биатлонисты на лыжероллерах поборются за награды с 22 по 28 августа.

Ирина ИВЕНСКИХ, заместитель председателя Правительства Пермского края:

- Комиссия приезжала к нам, рассмотрены все критерии, необходимые для осуществления данного вида. Уже 13 стран подтвердили свое участие, и мы находимся в такой боевой атмосфере относительно подготовки к чемпионату мира по летнему биатлону. Могу сказать, что здесь у нас много соратников, соратников со всей России, потому что на сегодняшний день - это чемпионат уже не столь имеет значение только чемпионата города Чайковского, сколько в связи со всеми внешними нюансами относительно нашей страны теперь действительно становится большим делом всей России.

"Сейчас идёт полномасштабная подготовка к предстоящему чемпионату", - говорит Ирина ИВЕНСКИХ. Предстоит выполнить множество работ по реконструкции и благоустройству города. При этом большая часть из них пройдет в весенне-летний период. Раз в два месяца приезжает комиссия экспертов, которые контролируют ход выполнения всех этапов подготовки.
Метки: Спорт Биатлон Чайковский
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
ПОГОДА ПЕРМЬ
01 Февраля