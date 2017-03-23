В Прикамье стартовала досрочная сдача ЕГЭ

В Пермском крае на итоговую аттестацию по этим двум предметам заявилось всего 53 человека. Все-таки не каждый не решится написать ЕГЭ раньше основного срока.



В Перми, как и по всей стране, прежде чем попасть в аудиторию, участники ЕГЭ проходят досмотр. Среди заявившихся, много выпускников прошлых лет. Взрослые порой забывают о том, что сотовые телефоны - под запретом. На экзамены надо идти налегке. В руках - самое необходимое.



В Пермском крае в досрочном этапе ЕГЭ принимают участие более 500 человек. Из них только 14 школьников. Остальные - выпускники прошлых лет. Впервые за много лет они вновь за школьной партой, но не волнуются, к экзаменам относятся по-взрослому. Высокие баллы на ЕГЭ открывают двери во все вузы страны.



Каждый школьник вправе подать заявку на досрочный период. Но чаще экзамены в первой волне сдают участники международных фестивалей и соревнований - те, кто не сможет присутствовать на ЕГЭ в основной период. Для многих спортсменов итоговая аттестация начинается сейчас. Среди выпускников этого года Екатерина Борисова - обладательница Олимпийского золота - тоже пишет ЕГЭ досрочно.



Екатерина БОРИСОВА, ученица школы № 107:



- Я желаю в первую очередь ребятам не волноваться, потому что волнение только сбивает мысли. А быть уверенными в себе. И знать, что это не первый случай, когда сдают экзамены и до вас еще много кто сдавал.



Уже в понедельник выпускники сдают еще один экзамен - русский язык. 31 марта состоится математика, в остальные дни - предметы по выбору.