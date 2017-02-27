В Пермском крае растет количество многодетных семей

За последние пять лет в Пермском крае почти на треть возросло количество многодетных семей. В 2011-м году их было 17 тысяч. Сейчас, по данным, регионального министерства здравоохранения, 22 тысячи, в которых воспитывается более 72 тысяч детей.

Как считает председатель региональной общественной организации «Многодетные Пермского края» Ирина Ермакова, государство стимулировало рождаемость, но при любой экономической ситуации родители должны рассчитывать, прежде всего, на собственные силы.



Ирина ЕРМАКОВА, председатель общественной организации "Многодетные Пермского края":



- Такие результаты были ожидаемы, потому что такого комплекса мер соцподдержки, стимулирующей появление третьего и последующего ребёнка в семье, в Пермском крае уже давно не было. Вот посмотрите, у нас в последнее время и материнский капитал был, и выплата за третьего ребёнка, и представление земельного участка... Для очень многих родителей являлось очень мощной мотивацией принять решение в пользу большой семьи. Я всегда призываю родителей, которые говорят "мы будем рожать третьего", обязательно взвесить свои условия, потому что ситуация очень сильно меняется.