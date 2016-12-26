В Перми включили праздничную подсветку новой телебашни

Артем ШАЛАГИНОВ начальник отдела цифровых технологий вещания Пермского КРТПЦ:



- Режимов всего два. Повседневный и праздничный. То, что я называю "праздничный" - используется максимальное количество эффектов, которые можно использовать при данном количестве светильников.



Всего на вышке установлено 48 светильников. Световое представление длится 10 минут. Запрограммировано 8 различных эффектов.



Максим СУХАНОВ, корреспондент:



- Освещается конструкция с трех уровней. Вся система динамическая и управляемая. Это значит, что можно редактировать и проигрывать разные композиции архитектурно-художественного освещения.



Первый уровень освещения – на земле. Это восемь опор, на каждой располагается по три прожектора. Следующая ступень находится на отметке 190 метров. Еще четыре прибора на отметке 255 метров высвечивают шпиль. Используется светодиодное профессиональное энергосберегающее оборудование. С помощью заданных заранее эффектов – смена цветов, плавное затухание, разжигание, мерцание – одним словом, возможны различные сценарии работы комплекса приборов.



Артем ШАЛАГИНОВ, начальник отдела цифровых технологий вещания Пермского КРТПЦ:



- У нас по концепции запланирована еще вторая очередь. На котором будет установлено в каждом "созвездии", назовем это так, башни, 14 ярусов более мелких светильников именно такой точечной подсветки, которая и даст нам возможность дополнительно придать динамику подсветки.



Световую гамму можно увидеть практически из любой точки Перми. Конструкция стала одной из самых высоких телебашен в России, заняв третье место после Останкино и телебашни в Санкт-Петербурге. Наслаждаться этим зрелищем пермяки смогут 28, 29, 30, и 31 декабря. В новогодние праздники 1, 7 и 8 января. Башня будет подсвечена в течении 10 минут каждого часа, начиная с 20 часов и до 11 вечера.