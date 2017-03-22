В Перми стартовала инициатива «Город – детям! Дети – городу»

Проект 2017 года стартовал для ребят с получения новых знаний. Для них организовали тренинги по трем направлениям: "Ораторское искусство", "Предпринимательство" и "Тайм-менеджмент".



В 2016-м «Город – детям! Дети – городу» включил в себя 75 мероприятий. Среди самых популярных тем - экология и добровольчество, здоровый образ жизни, семейные ценности и интеллектуальное развитие.



Татьяна ЗОТИНА, заместитель начальника департамента социальной политики администрации Перми:



- В прошлом году ребята выбрали второй состав городского совета старшеклассников, передали им свои наказы. Вместе с ними сегодня работают наставники. Ребята перед открытием работали плотно, они собираются регулярно, они определили для себя пять основных направлений, задачи на этот год. Мы надеемся, что он будут не менее, а может даже и более успешным, чем прошлый год.



В год экологии пермские школьники планируют уделить особое внимание теме защиты окружающей среды. Они уже верстают планы по озеленению города и готовятся к весенним субботникам.