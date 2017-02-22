В Перми состоялось торжественное закрытие Слета юных патриотов

В этот раз в стенах ДК Солдатова собрались 39 делегаций из городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.



Игорь ЦВЕТКОВ, главный федеральный инспектор по Пермскому краю:



- Поздравляю вас с завершением тяжелых, сложных и хороших соревнований! Проигравших в этих соревнований нет, все вы выиграли.



По итогам соревнований третье место разделили курсанты из Якутии, Екатеринбурга и города Воткинск. Второго места удостоились кадеты из Слуцка (республика Беларусь) и Нижнекамска (Татарстан). Почетное первое место взял Пермский кадетский корпус.



На церемонии награждения специальным призом "Лучшая иностранная делегация" отметили национальный военный лицей Киргизии.