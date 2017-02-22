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В Перми состоялось торжественное закрытие Слета юных патриотов

22 Февраля 2017 17:55
Организаторы отмечают, что с каждым годом количество курсантов желающих принять участие стремительно растет.
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В этот раз в стенах ДК Солдатова собрались 39 делегаций из городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Игорь ЦВЕТКОВ, главный федеральный инспектор по Пермскому краю:

- Поздравляю вас с завершением тяжелых, сложных и хороших соревнований! Проигравших в этих соревнований нет, все вы выиграли.

По итогам соревнований третье место разделили курсанты из Якутии, Екатеринбурга и города Воткинск. Второго места удостоились кадеты из Слуцка (республика Беларусь) и Нижнекамска (Татарстан). Почетное первое место взял Пермский кадетский корпус.

На церемонии награждения специальным призом "Лучшая иностранная делегация" отметили национальный военный лицей Киргизии.
Метки: Слет патриотов
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