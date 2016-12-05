В Перми родители осуждены за мошенничество с маткапиталом
21 Декабря 18:00
Молодая семейная пара, родители троих детей. Каждому чуть более тридцати. Домохозяйка и бизнесмен. Казалось бы, что ещё нужно для семейного счастья. Тем не менее, у этой истории не будет хэппи-энда...
Владимир ВОЛКОВ, старший помощник прокурора:
- Все события начались ещё в 14-м году, когда молодая супружеская пара решила незаконным путём обналичить материнский капитал. А также совершить хищение права собственности на жилое помещение потерпевшей в данном процессе.
По версии следствия, семейная пара нашла подходящее жильё на условии, что часть суммы за квартиру погасит средствами материнского капитала. Но после подписания договора купли-продажи продавец денег так и не увидел. Суд приговорил мошенников к реальному сроку. Глава семьи получил 5 лет колонии и штраф в 320 тысяч рублей. Молодая мама - 4 года с отсрочкой ввиду беременности. Также суд обязал её выплатить штраф в размере 120 тысяч.
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