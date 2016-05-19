В Перми проходит ярмарка «Образование и карьера»

Наличие одной площадки, на которой могут собраться ведущие представители профессионального образования и работодатели, облегчает выбор и может пригодиться в дальнейшем.



Раиса КАССИНА, министр образования и науки Пермского края:



- Ярмарка «Образование и карьера» - чрезвычайно важное, не только для Министерства образования, но и для всего Пермского края, событие. Поскольку это главное место, главное время, когда школьник должен определиться со своим будущим.



Выставка «Образование и карьера» для прикамских абитуриентов - мероприятие традиционное и обязательное к посещению в период поступления и учебы. Им готовы идти навстречу.



Татьяна СНИТКО, директор по работе с персоналом АО "ОДК-Авиадвигатель":



- При том разнообразии работодателей, при быстрой смене предприятий, молодым людям бывает очень сложно ориентироваться в таком быстро меняющемся мире. Поэтому, конечно, если мы можем помочь людям сориентироваться правильно, мы это будем делать.



Для посетителей выставки «Образование и карьера» в Перми - школы, игры, аукционы и большой 6 форум «Наука в образовании». Предприятия города выставляют 20000 вакантных рабочих мест.



Игорь ПЛОТНИКОВ, заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ":



- Это дает нам возможность ребят сразу ориентировать. Вот мы перспективный работодатель, а вот учебные заведения, которые готовят для нас кадры. За прошлые годы проходили десятки тысяч ребят. часть из них пришла учиться. И мы считаем, что эта практика должна продолжаться.



В этом году на выставке много школьников. Им до первого февраля необходимо будет определиться, какие именно предметы они будут сдавать на ЕГЭ. Посетить выставку на пермской ярмарке можно до 22 января.