В Перми подводят итоги зимнего сезона охоты

Охотничий сезон на лисицу, волка, выдру, горностая, ласку, зайца закончился 28 февраля. У добытчиков пушнины было 20 дней, чтобы предоставить все необходимые документы в краевую федерацию охотников и рыболовов и отчитаться об охотничьих трофеях.



Владимир СЕНИН, председатель правления Пермской краевой федерации охотников и рыболовов:



- Сдача разрешения - не просто прихоть наша или чиновника, а это мероприятие очень важное. Мы после окончания каждого сезона охоты обязательно делаем мониторинг по наличию зверя. Без помощи охотника мы не сумеем дать качественную оценку наличия животного мира в наших охотничьих угодьях и тем более - не получить положенную квоту по тем видам, которые являются квотируемыми.



Только после того, как все разрешения будут сданы, можно сделать вывод: насколько удачным был сезон охоты. Штраф за недисциплинированность оставляет от 500 до 4 тысяч рублей, в случае, если нарушение неоднократное, сумма доходит до 5 тысяч рублей. Всего в Пермском крае в федерации зарегистрировано более 14 500 охотников.