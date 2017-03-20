В Перми подводят итоги зимнего сезона охоты
20 Марта 2017 14:30
Сегодня 20 марта у пермских охотников последняя возможность сдать разрешение на охоту на пушного зверя. Тех, кто не успеет, уже завтра будут штрафовать.
Охотничий сезон на лисицу, волка, выдру, горностая, ласку, зайца закончился 28 февраля. У добытчиков пушнины было 20 дней, чтобы предоставить все необходимые документы в краевую федерацию охотников и рыболовов и отчитаться об охотничьих трофеях.
Владимир СЕНИН, председатель правления Пермской краевой федерации охотников и рыболовов:
- Сдача разрешения - не просто прихоть наша или чиновника, а это мероприятие очень важное. Мы после окончания каждого сезона охоты обязательно делаем мониторинг по наличию зверя. Без помощи охотника мы не сумеем дать качественную оценку наличия животного мира в наших охотничьих угодьях и тем более - не получить положенную квоту по тем видам, которые являются квотируемыми.
Только после того, как все разрешения будут сданы, можно сделать вывод: насколько удачным был сезон охоты. Штраф за недисциплинированность оставляет от 500 до 4 тысяч рублей, в случае, если нарушение неоднократное, сумма доходит до 5 тысяч рублей. Всего в Пермском крае в федерации зарегистрировано более 14 500 охотников.
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