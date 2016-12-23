В новогоднюю ночь в Перми будет работать общественный транспорт
23 Декабря 17:23
В новогоднюю ночь в Перми будет курсировать общественный транспорт, рассказали в городской администрации.
Жители Перми, пришедшие в новогоднюю ночь на эспланаду, смогут добраться домой на общественном транспорте, который будет ходить 1 января с 01:00 до 04:00. На линии будут курсировать автобусы №10, 14, 20, 32, 53, 68, 77, троллейбусы маршрута №5 и трамваи маршрута №11.
31 декабря отменяются отправления общественного транспорта с конечных остановок после 22:00. Работа транспорта возобновится в 01:00 и продолжится до 04:00. На линии будут работать автобусы №10, 14, 15, 32, 53, 68, 77, троллейбусы №5 и трамваи 11-го маршрута, сообщили в городском департаменте дорог и транспорта.
В связи с перекрытием движения в районе эспланады транспорт будет следовать через улицы Борчанинова и Крисанова. Троллейбусы маршрута №5 поедут до улицы Советской. Трамвайный маршрут №11 будет следовать сообщением «микрорайон Висим - школа №107». Конечные пункты других маршрутов не изменятся.
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