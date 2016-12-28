В чем встречать Новый 2017 год Огненного Петуха?

Марина МИЩЕНКО, астролог:



- Хорошо, если будут это золотистые, красные, бордовые цвета. Тем людям, которым хорошо красное платье, будет великолепно смотреться при встрече нового года, а тем людям, которым эти цвета не идут, рекомендуется просто небольшую детальку в одежде.



Самые дальновидные, о праздничных нарядах задумались еще в начале декабря, говорит продавец-консультант Ирина Кичигина. И отмечает, красный позволяет дать волю вкусу, ведь его легко можно комбинировать с другими цветами.



Ирина КИЧИГИНА, продавец-консультант салона женской одежды:



- Красный сочетается со многими цветами, то есть с черным, с золотым, с белым, с синим, бежевый очень красиво смотрится, кремовый тоже очень красиво смотрится.



Платья, брюки, юбки с блузкой - главное выбрать свой фасон.



Символ наступающего года любит дорогие, яркие вещи, которые, к тому же, обязательно должны быть еще и модными. Пернатое обожает блестки, все красивое и броское.



Наталья БУРНАШЕВА, имидж-стилист:



- Лучше выбирать яркие красные оттенки, либо желтые, экспрессивные наряды, обилие блесток, может быть даже перьев. Вы можете использовать в головных уборах, можете юбку из перьев надеть.



Красный может быть и не основным цветом наряда, тем более, что идет он также далеко не всем. И не стоит забывать, совершенство - в деталях. Пояс, шарф или любая другая деталь в гардеробе цвета наступающего символа года сделает образ стильным и интересным. Добавить изюминки в наряд можно и с помощью украшений.



Наталья БУРНАШЕВА, имидж-стилист:



- Вы можете крупные серьги использовать в качестве аксессуара к новому году либо яркие кольца сейчас в тренде крупные кольца подойдут и кристаллы Сваровски и стразы какие-то в украшениях.



Мужчинам дизайнеры также советуют экспериментировать с цветом рубашки и аксессуарами, надеть, к примеру, галстук-бабочку. Подойдет и классика - чёрный, темно-синий или тёмно-бордовый костюм. А вообще самое главное в праздновании нового года - это настроение и огонек в глазах и если одежда этому способствует, выбирайте образ, который устроит и будет радовать в первую очередь вас.