Страховщики заплатят за некачественный ремонт автомобиля

Олег КУЗНЕЦОВ, пострадавший автовладелец:



- Я нанял адвоката и буду судиться с владельцами автосервиса на предмет возмещения мне ущерба.



Некачественный ремонт по ОСАГО уже с 1 марта этого года может превратиться из головной боли автовладельцев в существенную статью расходов недобросовестных страховщиков. За каждый день некачественного ремонта им предлагают раскошелиться в пользу застрахованных лиц на 600 рублей. Соответствующую поправку в закон об ОСАГО рассматривают в Государственной думе. Но это не единственное нововведение, которое обсуждают депутаты.



Александр СИДОРОВ, автоюрист:



- Будет создан реестр этих автосервисов. Если ремонтная мастерская будет находиться в этом реестре, то это будет гарантировать определённое качество. И потерпевший, например, в ДТП будет уже по списку на сайте сам выбирать такую ремонтную организацию и нареканий, конечно, будет меньше...



Также законодатели, помимо штрафов, предлагают возложить на страховщиков возмещение всех затрат на исправление последствий недобросовестного ремонта. Однако факт последнего автовладельцам будет необходимо доказать.



Александр СИДОРОВ, автоюрист:



- Чтобы предъявить какую-либо претензию, он должен провести независимую экспертизу. И наоборот, у страховой компании, если она не согласится с предъявленной экспертизой, останется право провести свою независимую экспертизу в досудебном порядке или ходатайствовать в судебном заседании о назначении судебной экспертизы, которая уже окончательно ответит на вопрос, произведён ли качественно ремонт.



По оценкам экспертов Федерации автовладельцев России, сегодня при направлении на ремонт по ОСАГО работа производится с нарушением технологий в 85% случаев. Специалисты считают, что новый закон позволит снизить этот показатель в 2-3 раза. Однако некоторые поправки могут обернуться не в пользу автомобилистов: в частности, последних могут лишить альтернативы – выбирать в качестве компенсации за ДТП денежные средства.



Кирилл ДИЕВ, корреспондент:



- Но при этом сейчас депутаты обсуждают отмену коэффициента износа при расчете стоимости ремонта по ОСАГО. Что также может улучшить качество восстановления автомобилей, пострадавших после ДТП. Решение по вышеперечисленным поправкам в Госдуме обещают вынести уже в течение этой недели.