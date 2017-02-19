Россияне смогут забыть о своих старых долгах

Общий срок давности - 3 года

Предельный срок давности - 10 лет

Срок давности по расписке начинает исчисляться со следующего дня после даты возврата.

Срок давности по расписке "до востребования" - 10 лет с даты выдачи этой расписки.

Верховный суд определил дату, когда сроки давности по гражданским делам начнут исчислять по новым, жестким, правилам. С 1 сентября 2023 года де юре исчезнут все долги и претензии по сделкам, совершенным до сентября 2013 года. Так, например, если человек приобрел квартиру более 10 лет назад, то даже в суде невозможно будет оспорить эту сделку. Сейчас действует правило исчисления срока давности с момента обнаружения гражданином нарушения его прав. В теории, так можно оспорить какую-либо сделку, совершенную два-три десятилетия назад, указав, что узнал об этом только вчера. А вот с 1 сентября 2023 года будет действовать другое правило:Таким образом, если человек не обратился в суд в течении трех лет, то должникам и ответчикам в этом случае можно будет просто сказать в суде: "Заявляю о пропуске срока давности". Соответственно, истцам придется обосновать причину своей нерасторопности. В противном случае суд не будет рассматривать такие дела.