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Прокуратура обязала установить освещение в Орджоникидзевском районе Перми

02 Марта 2017 11:26
Наружное освещение должно появиться сразу на трех улицах Орджоникидзевского района.
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Прокуратура обязала установить освещение в Орджоникидзевском районе Перми
Требование надзорного органа касается организации наружного освещения на нерегулируемых пешеходных переходах, которые находятся на улицах Янаульская, Ракитная и Веденеева.

Установлено, что главное причиной, из-за которой происходили дорожно-транспортные происшествия на этих улицах, является отсутствие стационарного освещения. После прокурорской проверки было подано исковое заявление в суд с требованием обязать Управление внешнего благоустройства Перми выполнить необходимые работы, говорится в сообщении краевой прокуратуры.

Ленинский районный суд Перми требования прокурора удовлетворил в полном объеме. На ответственное ведомство возложены соответствующие обязательства. Исполнение данного требования находится на контроле прокуратуры Орджоникидзевского района.
Метки: Прокуратура Орджоникидзевский район Освещение Суд
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