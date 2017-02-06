Почем нынче травма? Сколько стоит реабилитация после неудачного падения?

Ученые объясняют: медь, действительно, понижает температуру тела - это обусловлено высокой теплопроводностью металла. В антикварную лавку приходят за лечебными "екатерининскими" пятаками. Правда, стоит он около 1000 рублей, а это в два раза дороже, чем мази, которые снимают отек. Вот что об этом говорит заслуженный врач России Александр Денисов.



Александр ДЕНИСОВ, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ ПГМУ:



- Кому-то кажется, что медные пластины, кому-то кажется, что лопух надо класть к зоне перелома, кому-то капустный лист, самое главное, чтобы обломки были хорошо сопоставлены, чтобы они были обездвижены. Хуже не будет, но и лучше тоже. Сколько положено, столько и будет срастаться поврежденный сегмент! Связка - 3 недели. Хочешь, не хочешь, надо выдержать срок!



Растяжение - травма, хоть и относительно легкая, но неприятная. И дело не только в боли, но и в затратах. Эластичный бинт - от 100 рублей. Противовоспалительная мазь - около 500 рублей. Мимо ортопедического салона тоже не пройти. Бандаж лучезапястного сустава стоит около 700 рублей, а голеностопного более 1000. Удивительно, но дешевле обойдется вывих или перелом, ведь гипс - бесплатный.



Андрей СЛОБОЖАНИНОВ, врач травматолог-ортопед высшей категории:



- Больной ходит в гипсовой повязке. Сейчас появились другие материалы, такие как ортезы, больные носят ортезы, которые более удобные и легче переносит больной после вывиха. Большая вероятность идет рецидивов вывихов, особенно плечевых суставов. Это связано с разрушением капсулы сустава.



При переломе или вывихе - единственное лекарство это обезболивающее. 10 таблеток "Анальгина" можно приобрести за 14 рублей. Правда, лечиться придется дольше - бывает, счет идет на месяцы. Пострадавший вынужден брать больничный, а это тоже удар по семейному бюджету. Чем выше зарплата, тем больше потерь. Выходит, как бы ни было больно, а заплатить придется.