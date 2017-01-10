Пермяки вызывали скорую помощь в праздники в два раза чаще, чем обычно

Сотрудники Пермской городской станции скорой медицинской помощи отмечают, что количество вызовов в этот период увеличивается в два раза по сравнению с буднями.



Ирина ВЛАДИМИРОВА, старший врач оперативного отдела Пермской городской станции скорой медицинской помощи:



- В этот период, как правило, в связи с тем, что погода все-таки неустойчивая достаточно большое обращение с гипертонической болезнью, обострение хронических различных заболеваний, с ОРВИ, с гриппом обращаемость возросла. Ну и травмы.



Как отмечают специалисты, пермяки стали аккуратнее в использовании фейерверков, ни одного случая травматизма из-за неосторожного обращения с пиротехникой, врачами скорой помощи зафиксировано не было. Тем не менее, из года в год в новогодние праздники не становится меньше вызовов из-за последствий алкогольного опьянения. Многие пермяки жаловались на длительное время ожидания кареты скорой помощи, в некоторых случаях до нескольких часов - причина, говорят врачи, большое количество вызовов, к тому же добавились обильные снегопады и плохая уборка улиц. В некоторых дворах скорая просто не могла проехать до нужного адреса.



Ирина ВЛАДИМИРОВА, старший врач оперативного отдела Пермской городской станции скорой медицинской помощи:



- В связи с большими снегопадами, в первые дни нового года действительно затруднения возникали особенно в дворах, центральные улицы более менее были почищены, во дворах, конечно, были проблемы, бригады буксовали, приходилось изыскивать дополнительные меры, но затем более менее ситуация улучшилась. Основная сложность - это, конечно, количество вызовов.



С понедельника количество вызовов скорой помощи немного сократилось, но работы врачам вновь добавили погодные условия. Теперь уже не обильные снегопады, а низкая температура. Кроме простудных и гипертонических заболеваний, врачи выезжают к пациентам, получившим обморожение или общее переохлаждение.