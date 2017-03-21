Пермские депутаты высказались за увеличение лимита льготных поездок

На комитет по экономическому развитию Пермской городской Думы было вынесено два альтернативных проекта решений, касающихся льготного проезда на общественном транспорте. Того самого пресловутого вопроса по студенческим проездным билетам.

Проект депутата Сторожева, предусматривающий безлимитный проезд для этой категории граждан получил сразу четыре отрицательных заключения прокуратуры, администрации, управления экспертизы и аналитики и контрольно-счетной палаты из-за того, что не указаны источники финансирования по обязательству.



Проект администрации предлагает возможность приобретения проездного документа иногородними студентами и школьниками, а также увеличение лимита поездок до 120. Кроме того, возможность покупки билетов на 60 и 90 поездок с возможностью пополнения. Проект администрации был рекомендован к приятию на пленарном заседании Пермской городской Думы, которое состоится в следующий вторник.