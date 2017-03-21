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Пермские депутаты высказались за увеличение лимита льготных поездок

21 Марта 2017 17:56
На комитет по экономическому развитию Пермской городской Думы было вынесено два альтернативных проекта решений, касающихся льготного проезда на общественном транспорте. Того самого пресловутого вопроса по студенческим проездным билетам.
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Проект депутата Сторожева, предусматривающий безлимитный проезд для этой категории граждан получил сразу четыре отрицательных заключения прокуратуры, администрации, управления экспертизы и аналитики и контрольно-счетной палаты из-за того, что не указаны источники финансирования по обязательству.

Проект администрации предлагает возможность приобретения проездного документа иногородними студентами и школьниками, а также увеличение лимита поездок до 120. Кроме того, возможность покупки билетов на 60 и 90 поездок с возможностью пополнения. Проект администрации был рекомендован к приятию на пленарном заседании Пермской городской Думы, которое состоится в следующий вторник.
Метки: Проездной Льгота
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