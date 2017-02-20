Опубликовал график работы поликлиник Перми в праздники

Приказом Министерства здравоохранения Пермского края в амбулаторно-поликлинических учреждениях установлен следующий график работы:



23, 24, 26 февраля 2017 года поликлиники не работают. 25 февраля в поликлиниках будет организован дежурный прием. Неотложная помощь работает все праздничные дни. Прием вызовов – с 8.00 до 23.00, обслуживание – с 9.00 до 24.00.