Новый год на работе

Десять лет назад, в 2006-м, таким молодым специалистом оказался Дмитрий. Он говорит, что тот год не забудет никогда. Пусть за сутки и поступил лишь один пациент с острым болевым синдромом. Да и то, в шесть утра, когда смену пришел принимать уже другой доктор.



Дмитрий КУРНИКОВ, сердечно-сосудистый хирург ГКБ № 4:



- Он говорит: "Дмитрий, я прооперирую этого пациента". Но я как хирург-молодой врач, мне захотелось помочь. И обычно такие операции идут в среднем час полтора. Думаю, что успею. Зато определенный опыт. В общем, операция затянулась на 11 часов. Домой я пришел 1-го января вечером.



2017 Дмитрий вновь встречает на рабочем месте. На этот раз хирург сам проявил инициативу. 11 человек сегодня под опекой Дмитрия и его бригады - в основном это плановые пациенты - те, которые в порядке очереди оказались на операционном столе в преддверии праздников и сейчас им требуется постоянное экспресс-наблюдение. Но никогда неизвестно кто и в каком состоянии может поступить в следующую минуту.



Дмитрий КУРНИКОВ, сердечно-сосудистый хирург ГКБ № 4:



- Дежурство в новогодние праздники 31, 1-го являются опасными дежурствами для врачей в первую очередь, потому что праздники, веселье, повышенный травматизм, злоупотребление алкоголем, нарушение диеты количество обращений может быть намного больше.



До полуночи поступил один пациент с тромбом в ноге. Его прооперировали. Спасли жизнь и конечность. Сейчас есть немного свободного времени и можно встретить Новый год с коллегами: скромный стол, здоровая пища и никакого алкоголя. Всенародный праздник - для врачей не исключение.