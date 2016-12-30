Год Огненного Петуха 2017: что поставить на стол

Одним зерном сыт не будешь, поэтому мы решили обратиться к профессионалам: запоминайте, а лучше, записывайте рецепт.



Если в вашем праздничном меню есть курица, то можете смело её вычеркивать. Птицу не стоит делать главным блюдом - символ года может и обидеться. Огненный петух любит легкие угощения. Поэтому мы готовим горячий салат. Ингредиенты: телятина, лимон, зелень, специи, семена кунжута. Мясо обжариваем с двух сторон и отправляем в духовку. Пока стейк томится, мастер Юлия Гурьянова рассказывает секреты сервировки стола.



Юлия ГУРЬЯНОВА, мастер производственного обучения Пермского торгово-технологического колледжа:



- Петух - это домашняя птица! И не предвзято относится к яствам, то есть стол может быть скромный, в то же время, красивый и сытный. Ключевые цвета в этом году: красный, яркий, оранжевый, золотые оттенки. Соответственно, оформление должно быть в этом направлении. Приветствуются свечи. Можно оформить украшениями яркими, блестящими.



Степень готовности - medium well, то есть средняя. Нарезанный стейк выкладываем на подушку из зелени. Наши фавориты - руккола, мангольд, радичио. Блюда со злаками и семенами приносят удачу, поэтому украшаем салат кунжутом.



Анастасия ПЕТУХОВА, корреспондент:



- А еще Огненного Петуха можно порадовать выпечкой - на столе обязательно должен появиться десерт: булочки, пироги, печенья, пряники.



Хлебная корзина должна быть щедрой. Символ года это обязательно оценит, вот увидите.