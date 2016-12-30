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Год Огненного Петуха 2017: что поставить на стол

31 Декабря 08:58
Как удивить гостей в новогоднюю ночь? В год Огненного Петуха советуют поставить на стол пророщенную пшеницу, чтобы задобрить птицу.
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Одним зерном сыт не будешь, поэтому мы решили обратиться к профессионалам: запоминайте, а лучше, записывайте рецепт.  

Если в вашем праздничном меню есть курица, то можете смело её вычеркивать. Птицу не стоит делать главным блюдом - символ года может и обидеться. Огненный петух любит легкие угощения. Поэтому мы готовим горячий салат. Ингредиенты: телятина, лимон, зелень, специи, семена кунжута. Мясо обжариваем с двух сторон и отправляем в духовку. Пока стейк томится, мастер Юлия Гурьянова рассказывает секреты сервировки стола.    

Юлия ГУРЬЯНОВА, мастер производственного обучения Пермского торгово-технологического колледжа:

- Петух - это домашняя птица! И не предвзято относится к яствам, то есть стол может быть скромный, в то же время, красивый и сытный. Ключевые цвета в этом году: красный, яркий, оранжевый, золотые оттенки. Соответственно, оформление должно быть в этом направлении. Приветствуются свечи. Можно оформить украшениями яркими, блестящими.

Степень готовности - medium well, то есть средняя. Нарезанный стейк выкладываем на подушку из зелени. Наши фавориты - руккола, мангольд, радичио. Блюда со злаками и семенами приносят удачу, поэтому украшаем салат кунжутом.

Анастасия ПЕТУХОВА, корреспондент:

- А еще Огненного Петуха можно порадовать выпечкой - на столе обязательно должен появиться десерт: булочки, пироги, печенья, пряники.

Хлебная корзина должна быть щедрой. Символ года это обязательно оценит, вот увидите.  
Метки: Новый год Украшение стола
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