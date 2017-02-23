Научные роты - интеллектуальный спецназ российской армии

У ребят и берцы, и форма будет та же, что и у всех. А вот служба другая. Родину защищать нужно с умом. Боевые роботы, точные беспилотники, сверхзащищенные каналы связи и многое другое - теперь забота интеллектуального спецназа. С 2013 года в России существуют научные роты, где помимо военной подготовки, призывники ведут исследовательскую работу.



Игорь ГОЛОВКИН, военный комиссар Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов г. Перми:



- Можно провести аналогию, ребята помнят, которые служили, спортивные роты. В основном, в спортивные роты призывались ребята уже имеющие заслуги в спорте, так и в научной роте требования, предъявляемые к кандидатам, это высшее профессиональное образование. Кандидат должен иметь гранты, публикации и участие в олимпиадах.



По последним данным, в России - 12 научных рот, у каждой - свой профиль. К примеру, Краснодарское высшее военное училище приглашает на службу выпускников Пермского Политеха. Призывникам предстоит развивать средства защиты информации в Вооруженных силах. Ребята - заинтересовались.



Николай ШЕВЕЛЁВ, первый проректор ПНИПУ:



- На лекциях я такой вопрос задавал уже магистрам. Вы знаете, очень живое обсуждение, очень интересно. Причем, ребята четко видят возможность карьеры, карьерного роста, который не всегда возможен на обычных предприятиях, гражданских. И самое главное, что меня поразило, большой интерес проявили девушки.



Требования к кандидатам - средний балл по успеваемости не ниже 4 баллов. В научную роту не призывают, а отбирают.



Игорь ГОЛОВКИН, военный комиссар Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов г. Перми:



- Конкурс довольно-таки серьезный. Осенью 2016 года у нас выпускник Политехнического университета попал как раз в научную роту в Краснодар, поэтому шансы есть у каждого. С каждым отслужившим беседую я или мои начальники, и 99 и 9 после службы ребята говорят, что то время, которое отслужили, прошло не зря.



Весенний призыв начнется 1 апреля, но желающие записаться в научную роту уже есть. Перспектив много. Одни остаются служить по контракту, другие - находят работу на оборонных предприятиях, ну а третьи - продолжают заниматься наукой в интересах армии.