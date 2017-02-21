Мягкое золото: из чего делают шубы за 6 млн рублей

Сделать пушистого зверька распространенным обитателем лесов нашего региона, несмотря на старания промысловиков, так и не удалось - констатирует Сергей Владимирович.



Сергей КИСЕЛЁВ, председатель Лысьвенского городского общества охотников и рыболовов:



- На Урал в 30-е годы завозился баргузинский чистый соболь, он весь чёрный, тёмный цвет... Выпускали, думали, что он скрестится с уральским и более-менее выведется, так сказать, кряж хороший, но такого очень редко встречается, чисто баргузинский.



Сегодня популяция чистокровного соболя в Прикамье представлена только местным видом. По данным краевого министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, в нашем регионе обитает порядка 450 особей этого животного - в северных таёжных лесах. А это - всего лишь 3 района Пермского края.



Михаил ПЕРЕПЛЁТОВ, консультант Отдела охотничьего хозяйства Управления по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края:



- Согласно учётным данным, ареал обитания соболя, - это Красновишерский район, Чердынский район, ну, и единичные случаи - в Горнозаводском районе.

Добыча соболя в Пермском крае не производится ввиду его низкой численности.



Более перспективным и распространённым способом добычи соболя в Прикамье считается технология клеточного разведения, которую разработали у нас в стране ещё в начале 20 века. Игорь НАТЕПОРОВ - один из немногих в Пермском крае, кто решился на открытие соболиной фермы.



Игорь НАТЕПОРОВ, владелец соболиной фермы (г. Пермь):



- Несмотря на то, что научились его выращивать... Всё равно это очень трудозатратно! Потому что соболь растёт 3 года до половой зрелости, потом, как человек, 9 месяцев беременный ходит. Потомство у него очень маленькое - 1-2 щенка. А на шубу надо 20-30 штук!



Минимальная стоимость такого изделия сегодня, - 300-400 тысяч. За одеяние из дикой пушнины придётся заплатить ещё больше - от 500 тысяч до 6 млн рублей. Ближайшие регионы поставки этих шкурок в Пермь - Ханты-Мансийск, Чукотка и Красноярск. Тем же, кому соболь не по карману, а шубу хочется, промысловики советуют обратить внимание на куницу. Число особей последней в нашем крае приближается к 20 тысячам.