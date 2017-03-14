Максим Решетников: социальной сфере необходимо дополнительное финансирование

Глава региона считает необходимым увеличить расходы на социальную сферу, ремонт и строительство краевых и муниципальных автодорог. Поэтому планируется внести изменения в бюджет Пермского края на 2017-2019 годы на общую сумму 3,87 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации губернатора.



На ремонт, строительство и реконструкцию автодорог предлагается дополнительно направить 2,3 млрд рублей в 2017 году, из них муниципалитеты Прикамья на строительство дорог получат 1,4 млрд, на строительство региональных автодорог выделено 509 млн, крупнейшее из которых - Восточный обход Перми (II очередь) – 314 млн. На приведение в нормативное состояние дорог регионального значения планируется направить более 400 млн.



Также предлагается выделить деньги на предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. На эти нужды планируется направить 450 млн рублей. Дополнительные средства будут выделены и на ремонт медицинских учреждений в Прикамье - 200 млн ежегодно в течение трех лет.



Напомним, вступив в должность главы Пермского края, Максим Решетников обозначил первоочередные задачи, которые сегодня стоят перед регионом. Особое внимание Максим Геннадьевич будет уделять развитию социальной сферы: здравоохранению, образованию, социальной защите населения.