Куда можно улететь из Перми прямым рейсом?

В Москву сейчас 9 вылетов ежедневно. Один борт отправляется в Санкт-Петербург, только по будням - в Киров. Четыре раза в неделю из Перми в расписании стоят самолеты в Сочи, три раза - в Казань, Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний Новгород и Уфу. Напрямую по воздуху добраться в Салехард, Тюмень, Ханты-Мансийск, Челябинск или Сургут можно два раза в неделю. Один регулярный рейс в неделю связывает наш город с Нарьян-Маром, Новосибирском и Усинском. В Сыктывкар и Самару в некоторые дни отправляются сразу по два самолета.









Что же касается стран заграничных, то сейчас из столицы Прикамья напрямую можно отправиться только в Индию, Вьетнам или Таиланд, причем в последнем случае рейсы есть сразу на два курорта: в Паттайю и на остров Пхукет.



А вот начиная со второй половины апреля и до середины июня анонсировано постепенное увеличение числа рейсов на курорты: Турции, Испании, Греции.

