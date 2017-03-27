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Куда можно улететь из Перми прямым рейсом?

27 Марта 2017 15:59
Сегодня Пермь и Краснодар, можно сказать, станут ближе. Возобновляется прямое авиасообщение между городами. Самолеты компании "ЮВТ Аэро" из Прикамья в Краснодарский край будут летать два раза в неделю по понедельникам и субботам.
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В Москву сейчас 9 вылетов ежедневно. Один борт отправляется в Санкт-Петербург, только по будням - в Киров. Четыре раза в неделю из Перми в расписании стоят самолеты в Сочи, три раза - в Казань, Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний Новгород и Уфу. Напрямую по воздуху добраться в Салехард, Тюмень, Ханты-Мансийск, Челябинск или Сургут можно два раза в неделю. Один регулярный рейс в неделю связывает наш город с Нарьян-Маром, Новосибирском и Усинском. В Сыктывкар и Самару в некоторые дни отправляются сразу по два самолета.

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Что же касается стран заграничных, то сейчас из столицы Прикамья напрямую можно отправиться только в Индию, Вьетнам или Таиланд, причем в последнем случае рейсы есть сразу на два курорта: в Паттайю и на остров Пхукет.

А вот начиная со второй половины апреля и до середины июня анонсировано постепенное увеличение числа рейсов на курорты: Турции, Испании, Греции.

Метки: Расписание Авиарейсы Аэропорт
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