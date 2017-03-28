Идеи гештальт-терапии набирают популярность в Перми

"Гештальт" - слово немецкое, к тому же не имеет точного аналога в других языках. Но в русском для этого заимствования быстро нашлось место. Детская мечта о велосипеде, желание изучить английский, наконец-то побывать заграницей и многое другое - про всё это пермяки сегодня загадочно говорят "гештальт" и поскорей стремятся его закрыть.



В столичных регионах спрос на гештальт-терапию - огромный. Виолетта Минина из Перми переехала в Санкт-Петербург, где стала дипломированным специалистом в области гештальт-терапии. Сегодня ее книга, где изложена авторская методика, стоит на одной полке с мэтрами, а в очередь выстраиваются как петербуржцы, так и земляки.



Виолетта МИНИНА, гештальт-психолог, писатель, переводчик:



- Преимущественно женщины обращаются с вопросами, вот какая я не такая, с вопросами самооценки, страхами решений, безусловно, тема взаимоотношений женщину очень волнуют, они обращаются с этой темой часто. Мужчина часто обращается с вопросами достижения целей. Часто обращаются с такими интересными вопросами. В чем моя миссия? Зачем я пришел в этот мир?



В гостях у Виолетты Мининой даже коты и те, лечат душу. Но люди приходят к гештальт-терапевтам не расслабляться, а работать над собой. Такой подход помогает найти решение. На беседу приходят с вопросами, которые нельзя откладывать на завтра. И уже в конце встречи, обратившиеся сами находят ответ. Отсюда и популярность направления, особенно среди деловых людей. Осталось только поверить в себя. Начать можно с простого. Тренинг из кинофильма "Самая обаятельная и привлекательная" тоже работает!



Виолетта МИНИНА, гештальт-психолог, писатель, переводчик:



- Просто надо подойти и сказать, блин, какая я классная! Как хорошо, что я живу и есть день, когда я могу сделать что-то хорошее. И почему бы не начать с благодарственного слова себе.