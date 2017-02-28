Давайте меняться: как обменять квартиру на дом

Что делать, если загородная жизнь - мечта, а довольствоваться приходится тесными городскими квадратными метрами в многоэтажке? Меняться - предлагают некоторые строительные компании. Варианты предусматривают обмен квартиры как на строящееся жилье, так и на уже готовые проекты.



Что касается обмена квартир на загородную недвижимость, - это наиболее расхожий вариант. Гораздо реже собственники договариваются на такой обмен с физическими лицами - выше риски. Необходимо предусмотреть и учесть многие нюансы, ознакомиться с документами не только на недвижимость, но и на земельный участок.



Екатерина ПАХОМОВА, директор агентства недвижимости:



- Если, допустим, это физическое лицо, на основании чего владеет, опять же смотреть документы, попадает ли в границы данный земельный участок, для этого у нас существует и кадастровый паспорт.



К договору необходимо приложить план земельного участка, на котором стоит дом; поэтажный план строения; подписанные передаточные акты. А для регистрации в Росреестре понадобятся: заявления владельцев дома и квартиры, паспорта и квитанция об оплате пошлины. Но такие случаи все же единичны, говорят эксперты. Чаще всего собственники предпочитают приобретать недвижимость с помощью договора купли-продажи, тем более что приобрести дом, не лишаясь квартиры в городе - тоже реально. Строительные технологии сегодня позволяют строиться и с ограниченным бюджетом.



Алексей АНТИПИН, директор строительной компании "А-СЛОБОДА":



- Сегодня на рынке есть масса предложений, где можно купить готовый домокомплект, своеобразный конструктор из бревна или бруса и самостоятельно смонтировать, то есть сэкономить на этом. Самый главный совет - это разделить все строительство на этапы, небольшие, чтобы легче было отследить строительство, сколько уйдет денег, сколько уйдет сил. Сначала сделать фундамент, потом поставить коробку, потом установить кровлю. И убедившись, что нет никакого брака, приступать к отделке.



В целом же, отмечают эксперты, мечты о собственном жилье, будь-то квартира или частый дом - все чаще остаются мечтами. За прошлый год число сделок, зарегистрированных в Росреестре, снизилось. По земельным участкам - на 8%, а по жилым помещениям права собственности оформили на 24 тысячи меньше человек, чем годом ранее.