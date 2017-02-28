(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет

Давайте меняться: как обменять квартиру на дом

28 Февраля 2017 11:49
Решиться на авантюру по принципу дяди Федора из мультика и вот так запросто занять пустующий домик в деревне - практика, которая годится разве что для сказки. На деле - брошенными бывают лишь дома в ужасном состоянии и без коммунальных удобств. Да и оформить права на такой переезд будет непросто.
47
Что делать, если загородная жизнь - мечта, а довольствоваться приходится тесными городскими квадратными метрами в многоэтажке? Меняться - предлагают некоторые строительные компании. Варианты предусматривают обмен квартиры как на строящееся жилье, так и на уже готовые проекты.

Что касается обмена квартир на загородную недвижимость, - это наиболее расхожий вариант. Гораздо реже собственники договариваются на такой обмен с физическими лицами - выше риски. Необходимо предусмотреть и учесть многие нюансы, ознакомиться с документами не только на недвижимость, но и на земельный участок.

Екатерина ПАХОМОВА, директор агентства недвижимости:

- Если, допустим, это физическое лицо, на основании чего владеет, опять же смотреть документы, попадает ли в границы данный земельный участок, для этого у нас существует и кадастровый паспорт.

К договору необходимо приложить план земельного участка, на котором стоит дом; поэтажный план строения; подписанные передаточные акты. А для регистрации в Росреестре понадобятся: заявления владельцев дома и квартиры, паспорта и квитанция об оплате пошлины. Но такие случаи все же единичны, говорят эксперты. Чаще всего собственники предпочитают приобретать недвижимость с помощью договора купли-продажи, тем более что приобрести дом, не лишаясь квартиры в городе - тоже реально. Строительные технологии сегодня позволяют строиться и с ограниченным бюджетом.

Алексей АНТИПИН, директор строительной компании "А-СЛОБОДА":

- Сегодня на рынке есть масса предложений, где можно купить готовый домокомплект, своеобразный конструктор из бревна или бруса и самостоятельно смонтировать, то есть сэкономить на этом. Самый главный совет - это разделить все строительство на этапы, небольшие, чтобы легче было отследить строительство, сколько уйдет денег, сколько уйдет сил. Сначала сделать фундамент, потом поставить коробку, потом установить кровлю. И убедившись, что нет никакого брака, приступать к отделке.  

В целом же, отмечают эксперты, мечты о собственном жилье, будь-то квартира или частый дом - все чаще остаются мечтами. За прошлый год число сделок, зарегистрированных в Росреестре, снизилось. По земельным участкам - на 8%, а по жилым помещениям права собственности оформили на 24 тысячи меньше человек, чем годом ранее.
Метки: Квартира Загородная недвижимость
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
ПОГОДА ПЕРМЬ
28 Февраля