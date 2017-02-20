C 23 февраля в Перми ограничат движение на шоссе Космонавтов
20 Февраля 2017 18:33
Движение по шоссе Космонавтов ограничат. Причиной неудобств для водителей станут ремонтные работы в рамках масштабной реконструкции улицы.
В период с 23 февраля по 20 апреля на отрезке от улицы Милиционера Власова до улицы Свиязева будут проводить работы по устройству ливневого коллектора.
Анна ОРЛОВА, пресс-секретарь департамента дорог и транспорта администрации Перми:
- Это временное неудобство. Оно необходимо в рамках благоустройства. Движение общественного транспорта не меняется. Все остановочные пункты, которые есть, везде будут дожидаться пассажиров, и ездить по расписанию.
Отметим, возможность проезда по шоссе Космонавтов останется. На участке от улицы Милиционера Власова до улицы Свиязева проезжую часть сузят до двух полос. Движение организуют по одной полосе в каждом направлении.
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