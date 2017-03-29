Алексей Туров предложил разместить видеонаблюдение на всем пути ребенка до школы в Перми

Кроме сухих цифр статистики и вполне практико-ориентированные решения. Алексей Туров предлагает развить систему видеонаблюдения так, чтобы весь путь ребенка из дома в школу и обратно попадал в объективы камер. Кроме того, были затронуты темы незаконного оборота наркотиков, продажи алкоголя в ночное время и телефонных мошенников.



Павел ФАДЕЕВ, депутат Пермской городской Думы:



- Нет неважных моментов. Упустишь один, потом будешь иметь проблемы по целому ряду других. Поэтому всё важно. И в первую очередь - тяжкие и особо тяжкие преступления, имущественного характера, против личности. Это было и остается приоритетом в работе органов внутренних дел. Ну и, конечно же, правонарушения, совершаемые несовершеннолетними. Потому что там закладывается база для будущих преступлений в том числе.



И здесь не обойтись без инициативы и ответственного отношения со стороны самих граждан, - говорят народные избранники. Например, это напрямую относится к программе по благоустройству придомовых территорий, которую реализуют депутаты совместно с городской администрацией. Периодически возникают ситуации, когда после преображения двор вновь возвращается в исходное состояние.



Наталья МЕЛЬНИК, депутат Пермской городской Думы:



- Дело не только в деньгах, но и в отношении людей к использованию этих денег. Сегодня многое зависит от самих жителей, которые будут решать, что им надо и что не надо. Но потом, если нужны лавочки, то их нужно содержать надлежащим образом, а не спиливать завтра из-за того, что там кто-то посидел и не так себя вёл, либо не делать этих лавочек изначально.



Депутаты говорят, что людям нужно ещё на начальном этапе, до формирования заявки, приходить с соседями к взаимопониманию и договариваться о том, что же они хотят получить в итоге: лавочки или газон, детскую или спортивную площадку, асфальтированную парковку для автомобилей или велосипедов. Ну, и конечно же на берегу решать вопрос дальнейшего содержания этих объектов.