15 марта отмечается Международный день защиты прав потребителей

Артём ТУНЁВ, начальник отдела информирования и консультирования граждан по вопросам защиты прав потребителей Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае:



- Безусловно, сезонность, она просчитывается из тех обращений граждан, которые к нам поступают. В преддверии праздников 23 февраля или 8 марта увеличивается число обращений, связанных с качеством товаров парфюмерно-косметических. Перед Новым годом, как правило, возрастает количество обращений по поводу продажи детских товаров.



Больше половины жалоб - на непродовольственные товары. На перовом месте - сотовые телефоны. На втором - бракованная мебель. На третьем - некачественная обувь. Впервые в 2016 году появились претензии на шубы, поступившие в продажу без маркировки. Наличие контрольно-идентификационных знаков - требование, которое появилось относительно недавно, но пермяки за новостями следят. Потребительская грамотность с каждым годом растет.



Татьяна ПАЗДЕРИНА, главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю:



- Грамотность населения повышается. Это показывает анализ обращений. Потребители, обращаясь к нам, уже указывают не только свое нарушенное право, но и даже статьи и нормативы, на основе чего они опирались. Но обращения связано с тем, что, видимо, исчерпаны последние возможности урегулировать эти вопросы с продавцом-изготовителем в досудебном порядке.



Сегодня многие знают, как отличить качественный товар от подделки, и всё чаще готовы отстаивать свои права. Поэтому 15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей - важная дата, ведь все мы совершаем покупки. Ну а для специалистов Роспотребнадзора это еще и профессиональный праздник.