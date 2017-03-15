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15 марта отмечается Международный день защиты прав потребителей

15 Марта 2017 14:07
Пермяки стали чаще жаловаться на товары и услуги. По итогам прошлого года «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» провел более 9000 консультаций по вопросам защиты прав потребителей, что на 18 процентов больше, чем в 2015 году. Обращения, в зависимости от времени года, поступают разные.
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Артём ТУНЁВ, начальник отдела информирования и консультирования граждан по вопросам защиты прав потребителей Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае:

- Безусловно, сезонность, она просчитывается из тех обращений граждан, которые к нам поступают. В преддверии праздников 23 февраля или 8 марта увеличивается число обращений, связанных с качеством товаров парфюмерно-косметических. Перед Новым годом, как правило, возрастает количество обращений по поводу продажи детских товаров.

Больше половины жалоб - на непродовольственные товары. На перовом месте - сотовые телефоны. На втором - бракованная мебель. На третьем - некачественная обувь. Впервые в 2016 году появились претензии на шубы, поступившие в продажу без маркировки. Наличие контрольно-идентификационных знаков - требование, которое появилось относительно недавно, но пермяки за новостями следят. Потребительская грамотность с каждым годом растет.  

Татьяна ПАЗДЕРИНА, главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю:

- Грамотность населения повышается. Это показывает анализ обращений. Потребители, обращаясь к нам, уже указывают не только свое нарушенное право, но и даже статьи и нормативы, на основе чего они опирались. Но обращения связано с тем, что, видимо, исчерпаны последние возможности урегулировать эти вопросы с продавцом-изготовителем в досудебном порядке.  
  
Сегодня многие знают, как отличить качественный товар от подделки, и всё чаще готовы отстаивать свои права. Поэтому 15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей - важная дата, ведь все мы совершаем покупки. Ну а для специалистов Роспотребнадзора это еще и профессиональный праздник.
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