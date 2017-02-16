Законодателей призывают стать "более консервативными"
16 Февраля 2017 20:09
Валентина Матвиенко и Дмитрий Медведев обсудили на встрече проблему частого изменения законов.
По мнению председателя Совета федерации, регулярные реформы отражаются на качестве принимаемых указов. Валентина Матвиенко предложила премьер-министру, чтобы поправки в кодексы вносились не чаще одного раза в парламентскую сессию. Дмитрий Медведев отметил, что и сам удивлен легкому принятию законов в стране. Он порекомендовал законодателям стать «более консервативными» и поставить количество поправок под контроль. По словам сенатора от Пермского края Андрея Климова - у нас много субъектов законодательной инициативы. Людей, которые вправе написать законопроект. И чем быстрее удастся договориться о принципах взаимодействия - тем лучше.
Андрей Климов, сенатор Совета Федерации РФ от Пермского края, заместитель председателя комитета по международным делам:
- Если сейчас Иван Иванович Иванов, имеющий такое право, напишет такую бумагу, то её обязаны будут рассмотреть. А ещё есть лоббисты. А ещё есть попытки на каждый "чих" тут же написать закон по этому поводу вместо того, чтобы проверить как действующие нормы работают. И это создает лавину документов. Это ужас. И я сейчас говорю не о дурацких законодательных инициативах, где чтобы поправить одну запятую нужно пройти все процедуры, включая Президента Российской Федерации. Просто одну запятую!
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
15 Февраля 2017
24 Января 2017
31 Декабря 2016
28 Июня 2016
25 Апреля 2016
01 Апреля 2016
30 Марта 2016
Modal title
One fine bodyвЂ¦