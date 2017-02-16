Законодателей призывают стать "более консервативными"

По мнению председателя Совета федерации, регулярные реформы отражаются на качестве принимаемых указов. Валентина Матвиенко предложила премьер-министру, чтобы поправки в кодексы вносились не чаще одного раза в парламентскую сессию. Дмитрий Медведев отметил, что и сам удивлен легкому принятию законов в стране. Он порекомендовал законодателям стать «более консервативными» и поставить количество поправок под контроль. По словам сенатора от Пермского края Андрея Климова - у нас много субъектов законодательной инициативы. Людей, которые вправе написать законопроект. И чем быстрее удастся договориться о принципах взаимодействия - тем лучше.



Андрей Климов, сенатор Совета Федерации РФ от Пермского края, заместитель председателя комитета по международным делам:



- Если сейчас Иван Иванович Иванов, имеющий такое право, напишет такую бумагу, то её обязаны будут рассмотреть. А ещё есть лоббисты. А ещё есть попытки на каждый "чих" тут же написать закон по этому поводу вместо того, чтобы проверить как действующие нормы работают. И это создает лавину документов. Это ужас. И я сейчас говорю не о дурацких законодательных инициативах, где чтобы поправить одну запятую нужно пройти все процедуры, включая Президента Российской Федерации. Просто одну запятую!