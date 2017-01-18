Губернатор Пермского края представил новый состав Правительства региона

В Пермском крае завершился первый этап административной реформы. Теперь Правительство региона будет возглавлять губернатор Виктор Басаргин, взяв полномочия Председателя Правительства на себя в соответствии с Уставом Пермского края.



Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:



- Поздравляю всех с новым назначением и хотел бы подчеркнуть высочайшую ответственность членов кабмина за социально-экономическое развитие Пермского края, повышение устойчивости экономики и, безусловно, за реализацию всех социальных обязательств перед жителями региона. Все позитивные тенденции, наработанные ранее, необходимо сохранить. Рассчитываю, что мы будем работать в одной команде, укрепим связи между ведомствами и станем единым, неделимым коллективом.



Из ранее действующих заместителей председателя Правительства Пермского края вошли Владимир Рыбакин, Ирина Ивенских, Роман Кокшаров, Елена Абузярова. Свою должность заместителя председателя Правительства, министра промышленности, предпринимательства и торговли сохранил Алексей Чибисов.



Также в новой структуре Правительства создано министерство территориальной безопасности, исполняющим обязанности министра назначен Андрей Ковтун.



На должность заместителя председателя Правительства Пермского края назначена Татьяна Абдуллина, а исполнять обязанности министра социального развития будет Павел Фокин. В статусе исполняющего обязанности министра здравоохранения остался Вадим Плотников. Министерство образования и науки по-прежнему будет возглавлять Раиса Кассина. Исполняющим обязанности министра культуры назначена Галина Кокоулина, и.о. министра физической культуры, спорта и туризма - Олег Глызин.



Министром по делам Коми-Пермяцкого округа остался Виктор Рычков. Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии по-прежнему возглавляет Константин Черемушкин. Заместителем председателя Правительства, главой министерства экономразвития и инвестиций назначен Виктор Агеев. И.о. министра финансов – Антон Бахлыков. Ольга Антипина, возглавлявшая ранее это ведомство, теперь будет занимать пост советника губернатора. Министром по управлению имуществом и земельным отношениям остался Николай Гончаров. Зампредом, министром строительства и ЖКХ назначен Сергей Галянин.



На сегодняшний день не утверждены кандидатуры главы министерства сельского хозяйства и продовольствия и министерства транспорта и связи.



Новый состав правительства характеризуется тем, что в нем явно выделены функциональные блоки, нагрузка между министрами распределена более равномерно, что позволит новым руководителям вникать в вопросы своих ведомств детально и нести ответственность за новые решения.