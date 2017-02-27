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Григорий Куранов назначен заместителем полпреда в ДФО

27 Февраля 2017 18:10
Назначен новый заместитель Юрия Трутнева - полномочного представителя Президента России Дальневосточном федеральном округе
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Григорий Куранов назначен заместителем полпреда в ДФО
Бывший депутат Госдумы РФ от Пермского края Григорий Куранов назначен заместителем вице-премьера России – полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, - публикует "Коммерсант-Прикамье". Ранее сообщалось, что Григорий Куранов может трудоустроиться в администрации президента России.
Метки: Куранов Трутнев ДФО
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