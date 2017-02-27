Григорий Куранов назначен заместителем полпреда в ДФО

Бывший депутат Госдумы РФ от Пермского края Григорий Куранов назначен заместителем вице-премьера России – полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, - публикует "Коммерсант-Прикамье". Ранее сообщалось, что Григорий Куранов может трудоустроиться в администрации президента России.