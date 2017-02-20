Жители Прикамья стали реже умирать от болезней сердца и сосудов
20 Февраля 2017 10:57
Не только качественно, но и количественно. Система кардиологической помощи в крае шагнула вперед.
Несколько лет назад больницы могли оказывать помощь 1200 пациентам с инфарктом миокарда, то сегодня эта цифра достигла 2600 человек в год. Своевременная помощь больным позволяет сокращать показатели смертности.
Виктор КАШИН, главный кардиохирург Пермского края:
- В 2012 году смертность от инфаркта миокарда составляла 17%, на сегодняшний день этот показатель составляет 11%. Это уже существенный прогресс. Отработалась маршрутизация пациентов, отработалась этапность оказания помощи. То есть на сегодняшний день, если пациент, вызвав скорую, и поступив в центр высоких технологий - получит помощь в неотложном или экстренном порядке.
В крае создана многоуровневая система оказания помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Пермские специалисты поделились опытом. В краевой столице прошла двухдневная научно-практическая конференция кардиологов.
Марина СМЫШЛЯЕВА, начальник отдела по организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Пермского края:
- Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний - это один из главных векторов в государственной политике в области здравоохранения. Наша конференция проходит в период оптимизации здравоохранения, в период внедрения новых технологий. И поэтому, все традиции, которые были сформированы, достижения медицины, должны стать фундаментальной основой для исследовательской, научной и практической работы.
В форуме приняли участие ведущие кардиологи и специалисты смежных направлений из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Беларуси.
Олег АВЕРКОВ, профессор, руководитель регионального сосудистого центра г. Москва:
- Во-первых, это обмен опытом. Я, например, могу рассказать, как организованна эта помощь у нас. Во-вторых, знакомство врачей с действующими рекомендациями международных сообществ, выпущенных и российскими обществами специалистов. Организация кардиологической помощи в Пермском крае хорошо развита. Прикамье – один из регионов-лидеров в стране по организации догоспитального тромболизиса [внутривенное введение тромболитического препарата - ред.].
На конференции специалисты представили свои доклады по самым актуальным темам, провели мастер-классы и клинические разборы диагноза, лечения и прогноза конкретных пациентов.
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
06 Февраля 2017
01 Февраля 2017
11 Января 2017
02 Ноября 2016
29 Сентября 2016
27 Сентября 2016
05 Августа 2016
04 Августа 2016
06 Июля 2016
Modal title
One fine bodyвЂ¦