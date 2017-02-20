Жители Прикамья стали реже умирать от болезней сердца и сосудов

Несколько лет назад больницы могли оказывать помощь 1200 пациентам с инфарктом миокарда, то сегодня эта цифра достигла 2600 человек в год. Своевременная помощь больным позволяет сокращать показатели смертности.



Виктор КАШИН, главный кардиохирург Пермского края:



- В 2012 году смертность от инфаркта миокарда составляла 17%, на сегодняшний день этот показатель составляет 11%. Это уже существенный прогресс. Отработалась маршрутизация пациентов, отработалась этапность оказания помощи. То есть на сегодняшний день, если пациент, вызвав скорую, и поступив в центр высоких технологий - получит помощь в неотложном или экстренном порядке.



В крае создана многоуровневая система оказания помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Пермские специалисты поделились опытом. В краевой столице прошла двухдневная научно-практическая конференция кардиологов.



Марина СМЫШЛЯЕВА, начальник отдела по организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Пермского края:



- Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний - это один из главных векторов в государственной политике в области здравоохранения. Наша конференция проходит в период оптимизации здравоохранения, в период внедрения новых технологий. И поэтому, все традиции, которые были сформированы, достижения медицины, должны стать фундаментальной основой для исследовательской, научной и практической работы.



В форуме приняли участие ведущие кардиологи и специалисты смежных направлений из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Беларуси.



Олег АВЕРКОВ, профессор, руководитель регионального сосудистого центра г. Москва:



- Во-первых, это обмен опытом. Я, например, могу рассказать, как организованна эта помощь у нас. Во-вторых, знакомство врачей с действующими рекомендациями международных сообществ, выпущенных и российскими обществами специалистов. Организация кардиологической помощи в Пермском крае хорошо развита. Прикамье – один из регионов-лидеров в стране по организации догоспитального тромболизиса [внутривенное введение тромболитического препарата - ред.].



На конференции специалисты представили свои доклады по самым актуальным темам, провели мастер-классы и клинические разборы диагноза, лечения и прогноза конкретных пациентов.